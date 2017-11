Xbox One X ab sofort erhältlich - DF-Testvideo

Die neuste und stärkste Konsole aus dem Hause Microsoft ist ab sofort auch in Deutschland erhältlich. Die Xbox One X platziert sich als Konkurrent zur Playstation 4 Pro von Sony.



Zur weltgrößten Videospielmesse E3 hatte Microsoft im Juli seinen jüngsten Streich der Öffentlichkeit präsentiert. Damit tritt sie in direkte Konkurrenz zur Playstation 4 Pro von Sony. Sie ist mit 500 Euro zwar 100 Euro teurer als der Rivale, allerdings gilt sie auch als leistungsstärker.

Die Xbox One X ist explizit für den Einsatz an Ultra-HD-Fernsehern konzipiert und bringt ein Terabyte an Speicherplatz mit. Zum Start sollen 42 Spieletitel verfügbar sein. Dazu gehört auch der neuste Teil der "Assassin's Creed"-Reihe "Origins".



Trotz mehr Power konnte sich die Playstation 4 Pro bislang besser verkaufen, 60 Millionen Einheiten sind an Käufer gegangen. Bei der Xbox One X sollen es lediglich 30 Millionen sein - Microsoft hat aber auch noch Zeit, aufzuholen.