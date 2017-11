Xenophobie nur mangelndes Selbstwertgefühl? Precht fragt nach

Anfang Dezember will Richard David Precht im Gespräch mit dem Schriftsteller Ilija Trojanow herausfinden, woher die Fremdenangst in Europa kommt.



Überall in Europa feiern nationalistische Parteien Wahlerfolge und immer mit dem Thema "Überfremdung". Doch woher kommt die Angst vor dem Fremden? Von seinem Gast, dem Schriftsteller Ilija Trojanow, möchte Richard David Precht wissen: Ist die Angst vor dem Fremden legitim oder nur Ausdruck von Vorurteilen und mangelndem Selbstwertgefühl?