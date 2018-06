Xiaomi reduziert Börsengang auf 6,1 Milliarden Dollar

Der milliardenschwere Börsengang von Xiaomi, einer Vorzeigefirma der chinesischen Tech-Industrie, wird mit Spannung erwartet. Allerdings wird aus einer Beteiligung von Anlegern aus dem Heimatland zunächst einmal nichts.



Der chinesische Smartphone-Aufsteiger Xiaomi wird bei seinem Börsengang laut einem Medienbericht deutlich weniger Geld einnehmen als ursprünglich erwartet. Die Firma peile aktuell einen Erlös von umgerechnet bis zu 6,1 Milliarden US-Dollar (5,3 Mrd Euro) an, schrieb der Finanzdienst Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen. Nach früheren Medienberichten sollte die Aktienplatzierung Xiaomi mindestens zehn Milliarden Dollar bringen.