Xoro: Neue DAB-Plus-Radios für digitalen und UKW-Empfang

Um den Wechsel auf DAB Plus zu vereinfachen, bringt MAS Elektronik zwei neue Digitalradioempfänger auf den Markt. Sowohl das Xoro DAB 100 als auch das DAB 200 sollen auch weiterhin UKW empfangen können.



Die Nachfrage nach DAB Plus-Radios ist nach wie vor hoch. Die Geräte bringen mit ihrem rauschfreien Empfang schließlich eine ganz neue Tonqualität mit sich. Dieser Nachfrage kommt die MAS Elektronik AG deshalb jetzt mit den zwei neuen Geräten Xoro DAB 100 und DAB 200 nach.