Xoro: Neuer Full-HD-TV für alle Empfangswege

Fernsehen ohne Receiver verspricht der neue HTC 4048 von Xoro. Der Full-HD-Fernseher bietet dank Triple-Tuner den Empfang von allen Empfangswegen und soll mit niedrigem Verbrauch glänzen.



Mit dem HTC 4048 erweitert Xoro sein Full-HD-TV-Angebot. Das neue Fernsehgerät will dabei auch TV ohne Receiver ermöglichen, per integriertem Triple-Tuner kann das Programm sowohl per Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S2) als auch den neuen digitalterrestrischen Standard DVB-T2 empfangen werden.