Xoro: Neues Internetradio mit Touchscreen verfügbar

Das Xoro HMT 200 ist das neue All-in-One Internetradio der Mas Elektronik AG. Bedienbarkeit per Touchscreen, innovatives Sound-System und ein günstiger Preis kommen hier zusammen.



Mit dem HMT 200 will Xoro es besser machen als die Konkurrenz. Das beginnt schon bei den Lautsprechern, denn während hier viele auf Mono-Systeme setzen, spendiert Xoro seinem All-in-One Internetradio ein Stereopaar. Jeder dieser Lautsprecher kommt auf eine Leistung von acht Watt. Außerdem verspricht der Hersteller dank innovativer Lautsprecher- und DSP-Technologie kraftvollen Sound.