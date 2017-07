Xoro: Zwei Twin-Tuner Receiver ab sofort erhältlich

Zwei der Receiver-Modelle von Xoro mit vorinstallierter Festplatte können Kunden jetzt bestellen. Der Hersteller setzt auf einfache Handhabe und multifunktionsfähiger Bedienung. Weitere Twin-Tuner-Geräte sollen folgen.



Speziell für Kunden, die sich einen DVB-T2 HD Receiver mir eingebauter Festplatte wünschen, wurden die Twin-Tuner Receiver der Modellreihe Xoro HRT 8772 HDD entwickelt.