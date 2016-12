Xoro kündigt neue DVB-T2-Antennen an

Für den Start von DVB-T2 HD zeigt sich Xoro gerüstet und veröffentlicht im Januar gleich drei neue Antennen. Die HAN-Serie ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbetrieb gerüstet.



Ende März 2017 wird der neue digtialterrestrische Standard DVB-T2 HD seinen Regelbetrieb aufnehmen und DVB-T ablösen. Für einen störungsfreien Empfang soll die neue Antennen-Reihe von Xoro sorgen, die ab Januar erhältlich sein wird.