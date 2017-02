Xoro stellt drei neue IP-Boxen für alle Empfangswege vor

Mit neuen IP-Boxen der Reihe Xoro weiß die MAS Elektronik AG aufzuwarten. Diese sollen im Bereich Mutlimedia und Netzwerk für Satelliten-, Kabel- und Antennenempfang keine Wünsche offen lassen.



Ab sofort stehen drei neue IP-Boxen von Xoro zur Verfügung und warten mit umfangreichen Funktionen auf. Laut Hersteller sollen die Boxen der HST-260er-Serie schließlich keine Wünsche im Bereich Multimedia offen lassen.