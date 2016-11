Yahoo: Ausmaß des Hackerangriffs könnte noch größer sein

Daten von einer halben Milliarde Nutzern wurden bei dem Hacker-Angriff bei Yahoo entwendet. Nach neusten Entwicklungen soll der Datendiebstahl noch größer sein als bisher bekannt.



Nach dem gewaltigen Datendiebstahl bei Yahoo könnten sich die Angreifer auch dauerhaften Zugang zu Daten einzelner Nutzer verschafft haben. Der Internet-Konzern prüft Hinweise darauf, dass dabei auch sogenannte Cookies platziert worden seien, mit denen man später in die Nutzerprofile auch ohne Eingabe eines Passworts reinkommen könnte. Yahoo vergrub die Informationen inmitten des am späten Mittwoch veröffentlichten ausführlichen Berichts zum Geschäft im vergangenen Quartal.