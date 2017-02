Yahoo Mail: App bekommt neue Features

Ab sofort können Nutzer von Yahoo Mail sehen, wer sie anruft. Neu ist auch die Upload-Funktion für Fotos.



Das neue Feature für Yahoo Mail zeigt ab sofort den Namen des Anrufers an, auch wenn dieser nicht in der Kontaktliste des Smartphones hinterlegt ist. Hatten Nutzer und Anrufer bereits Kontakt via E-Mail übernimmt die Anrufer-ID-Funktion den Telefonkontakt zum Beispiel aus der E-Mail-Signatur und ordnet sie der entsprechenden Person zu. Das gilt auch rückwirkend für alle vergangenen Gespräche.

Die neue Upload-Funktion der Yahoo-Mail-App verknüpft alle Smartphone- oder Tablet-Fotos der vergangenen 90 Tage automatisch mit der Desktop-Version von Yahoo Mail. Eine Sidebar gibt einen Überblick zu allen Bildern, an die gewünschte Nachricht angehängt werden können. Der Nutzer kann sich außerdem die Bilder zusätzlich nach Kategorien anzeigen lassen. Die Bilderkennungstechnik von Yahoo sortiert die Fotos anhand von Stichworten wie "Strand" oder "Schnee".