Yahoo-Verkauf bringt Chefin 186 Millionen Dollar

Yahoo-Chefin Marissa Mayer wird durch den Verkauf von Yahoo an den US-Telekomkonzern Verizon rund 186 Millionen Dollar verdienen und das trotz heftiger Kritik an ihrer Arbeit.



Am 8. Juni ist es soweit, dann werden die Aktionäre von Yahoo die 4,5 Milliarden Dollar schwere Übernahme durch Verizon beschließen. Jedenfalls deutet alles darauf hin. Eigentlich sollte der Kaufpreis deutlich höher sein, aber zwei riesige Hackerangriffe, von denen mehr als eine Milliarde Nutzerkonten betroffen waren, drückten den Preis um 350 Millionen Dollar.