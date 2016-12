Yahoo: Verkauf droht nach Datendiebstahl zu scheitern

Die Bekanntgabe des riesigen Datendiebstahls könnte für Yahoo schwerwiegende Folgen haben: Telekom-Anbieter Verizon könnte den anvisierten Kauf des Web-Geschäfts endgültig absagen. Am Mittwoch musste Yahoo den Diebstahl von einer Milliarde Daten eingestehen.



Der Datendiebstahl bei Yahoo mit mehr als einer Milliarde betroffener Nutzerkonten könnte den Übernahmedeal des Internet-Pioniers mit dem Telekom-Riesen Verizon torpedieren. Verizon erwäge, den Kauf des Web-Geschäfts von Yahoo abzusagen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg am Donnerstag. Der Telekom-Konzern könne auch versuchen, den im Juli ausgehandelten Preis von 4,8 Milliarden Dollar zu drücken, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.