Yahoo durchsucht E-Mails von Nutzern für US-Geheimdienst

Internetdienstleister Yahoo könnte Insidern zufolge die E-Mails seiner Kunden durchsucht haben. Die Daten wurden angeblich an NSA oder FBI weitergegeben.



Yahoo soll angeblich ein Programm gebaut haben, um damit den Posteingang seiner Kunden zu untersuchen. Die Daten sollen an amerikanische Geheimdienste weitergegeben worden sein. Die Nachrichtenagentur Reuters beruft sich auf vier Insider, darunter ehemalige Angestellte von Yahoo.