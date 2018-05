Yandex: Russischer Suchriese bringt eigenen Sprachassistenten

Canton hat sein Angebot um das vollwertige Heimkinosystem DM 8 erweitert. Es bietet eine Plug-and-Play-Lösung für Flat-TVs an, um trotz eines flachen Fernsehers einen voluminösen Ton zu genießen.



Sprachassistenten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Neben Alexa findet Google Home jedoch nur wenig Platz auf dem Markt, Underdogs wie Samsung Bixby haben da erst recht kaum eine Chance. Ähnlich dürfte es für die Suchmaschinenfirma Yandex aussehen. Das russische Unternehmen wagt mit "Alice" deshalb vorerst nur den Schritt auf den einheimischen Markt.