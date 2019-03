"Yo! MTV Raps" mit Palina Rojinski startet heute wieder

Die Hip-Hop-Kultsendung ist zurück! Diesen Samstag feiert "Yo! MTV Raps" sein Comeback - erstmals auch auf deutsch, moderiert von Palina Rojinski.



Hip-Hop-Fans aufgepasst: "Yo! MTV Raps" ist zurück. Palina Rojinski und MC Bogy begrüßen heute Abend um 22 Uhr zum feierlichen Comeback der Kultsendung.