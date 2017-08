"You Are Wanted": Amazon-Serie bald bei ORF 1

Matthias Schweighöfer ist wohl das bekannteste deutsche Gesicht für den Streaming-Dienst Amazon Video. Doch schon bald wird seine exklusive Serie "You Are Wanted" nicht nur dort zu sehen sein.



Mit "You Are Wanted" hatte Amazon erstmalig eine deutsche Originals-Serie produziert. Und das wird auch bestimmt nicht die letzte sein, die Resonanz auf den Thriller war durchweg positiv. Das hat vermutlich den österreichischen Sender ORF 1 dazu bewegt, sich die Rechte an der Schweighöfer-Produktion zu sichern.