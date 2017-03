"You Are Wanted": Amazon bestellt zweite Staffel

"You Are Wanted" ist die erfolgreichste Serie aller Zeiten bei Amazon Prime Video in Deutschland. Ein Erfolg, der mit einer zweiten Staffel fortgesetzt werden soll.



Bereits als erstes deutsches Amazon Original sorgte "You Are Wanted" mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle für einiges an Aufsehen. Am 17. März veröffentlichte Amazon alle Episoden des Thrillers und verbuchte damit einen enormen Erfolg. "You Are Wanted" gilt nun als erfolgreichste Serie aller Zeiten bei Amazon Prime Video in Deutschland und erntete unter anderem bereits die höchste Anzahl an 5-Sterne-Kundenrezensionen auf der Amazon-Streamingplattform in Deutschland.