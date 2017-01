"You Are Wanted": Amazon nennt Termin der Schweighöfer-Serie

Der Kampf der Streamingdienste um Zuschauer wird auch lokal ausgefochten. Mit "You Are Wanted" kommt Amazon dabei immerhin Netflix zuvor. Die Thriller-Serie von und mit Matthias Schweighöfer hat nun auch einen konkreten Starttermin.



Mit der weltweiten Expansion von Amazon Prime Video im Dezember wird der Kampf der Video-Streamingdienste mittlerweile global geführt. Doch auch auf den lokalen Märkten kämpfen der Versandriese und Netflix um ihr Publikum und setzen daher auch auf Eigenproduktionen aus den jeweiligen Ländern. Mit "You Are Wanted" kommt Amazon dabei Netflix' "Dark" zuvor: Am Montag wurde mit dem 17. März der Starttermin der ersten deutschen Serie offiziell bekannt gegeben.