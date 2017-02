"You Are Wanted": Amazon veröffentlicht Trailer

Der Trailer zu "You Are Wanted" mit Matthias Schweighöfer ist eingetrudelt. Die erste deutsche Eigenproduktion des Streamingdienstes Amazon wird schon in wenigen Wochen starten.



Wenige Wochen, bevor "You Are Wanted", die erste deutsche Eigenproduktion des internationalen Streamingdienstes, auf Amazon Prime zur Verfügung steht, spendiert Amazon seinem Original einen Trailer. Mit diesem gewährt der Streamingdienst seinen Fans einen ausführlichen Blick in die Dramaserie, die ab dem 17. März zur Verfügung steht.