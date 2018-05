"You Are Wanted": Erst Deutschland- dann Online-Premiere

Nach der Weltpremiere in Hollywood am 8. Mai kommt die zweite Staffel des Prime Originals "You Are Wanted" heute nach Berlin und zum Wochenende dann ins Netz.



Die Fans dürfen sich bei der heutigen Deutschland-Premiere im Filmtheater am Friedrichshain außerdem auf die zahlreiche Prominenz freuen, darunter Alexandra Maria Lara mit Schauspiel-Kollege und Ehemann Sam Riley, Jessica Schwarz, US-Schauspieler Michael Landes, Hannah Hoekstra, Sonja Gerhardt, Florence Kasumba, Oliver Bigalke, Moderator und Entertainer Joko Winterscheidt, Tom Beck, Wilson Gonzales Ochsenknecht, Jörg Pintsch, Katrin Bauernfeind sowie Model Franziska Knuppe. Meldungen zu diesem Thema

Pastewka startet in die neunte Runde

Apple will Video-Abos über TV-App verkaufen

Amazon Original: Zweite Staffel "Goliath" kommt im Juni

Darum geht es: Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) schien sein Schicksal wieder in eigenen Händen zu halten, nachdem er "Burning Man", durch das jeder Mensch auf der Erde erpressbar wäre, auf WikiLeaks hochgeladen hat.



Doch nun geht der Alptraum wieder los. Seine Erinnerung ist gelöscht und "Burning Man", das Daten sammelnde Monsterprogramm ist verschwunden. Nun ist seine Familie in Gefahr und Lukas wieder auf der Flucht.



Allmächtige Geheimdienste, internationale Kriminelle sowie Hacker und Aktivisten - mit ihrer ganz eigenen Vorstellung von einer besseren Welt - wollen "Burning Man" in die Finger bekommen. Die Jagd auf den Familienvater ist eröffnet.



"You are wanted" ist ab diesen Freitag, 18. Mai, für alle Prime-Mitglieder abrufbar.