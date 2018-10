YouSport bringt Amateursport ganz groß raus

Die Sportstreaming-App erlaubt Nutzern fortan, Aufnahmen von Amateursport-Events auf einer Videoplattform hochzuladen und somit einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.



7 Sports heißt der Ableger der ProSieben-Sat.1-Gruppe und seine Mission scheint klar: Amateursport soll einem größeren Publikum näher gebracht werden. Dafür gab es bislang eine App, mit der Nutzer die Austragungen von Sportveranstaltungen mitschneiden und versenden konnten.