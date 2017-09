YouTube: Bußgeldverfahren gegen "Flying Uwe" eingestellt

Der Kraftprotz und YouTuber "Flying Uwe" ist inzwischen mit dem Vorwurf von Schleichwerbung fest verknüpft - die Behörden lassen ihn jetzt aber erstmal in Ruhe.



Sein Widerspruch hat ihm zwar so direkt nichts gebracht, dennoch drohen "Flying Uwe" fürs Erste keine Strafen in fünfstelliger Höhe. Die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein warf ihm bei drei seiner Videos Schleichwerbung vor, weil er seine eigenen Produkte platzierte. Dafür verdonnerte die Anstalt ihn zu einem Bußgeld in Höhe von 10.500 Euro.