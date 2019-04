YouTube-Größen haben oft weitrechenden Einfluss auf Anhänger

Zwischen Fantreffen und Massenschlägerei - YouTube-Größen können auf ihre Anhänger auch außerhalb des Internets großen Einfluss haben.



"Im Internet wird die Selbstinszenierung besonders wichtig, weil man sonst leicht im Überangebot der Informationen untergeht. Dies begünstigt eine extreme Selbstdarstellung, eine Gier nach Aufmerksamkeit um fast jeden Preis", sagte der Psychologe Peter Walschburger von der Freien Universität Berlin der Deutschen Presse-Agentur. "Diese Phänomene können im Netz und im nächsten Schritt in der realen Welt viel Unheil anrichten", sagte Walschburger.