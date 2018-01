YouTube Red plant Starts in mehreren Ländern

Für YouTube machen die Einnahmen aus der Werbung den größten Teil des Umsatzes aus. Aber das neue Geschäft mit Abos wächst derzeitig am Schnellsten.



Daher möchte das Unternehmen sein Bezahlsegment in Zukunft weiter ausbauen. Der Chief Business Officer Robert Kyncl des Unternehmens kündigt den Start des Aboservices in einer Vielzahl von Märkten an.



Gegenüber Les Echos, der größten täglich erscheinenden französischen Finanzzeitung, hob er die Wichtigkeit des französischen Markts hervor, konnte aber für Frankreich keinen Starttermin nennen.