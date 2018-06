YouTube erlaubt Abo-Gebühren und Verkauf von Fanartikeln

Der Social-Media-Riese Instagram führt eine neue Funktion ein. Nutzern der App ist es damit möglich, Videos von bis zu einer Stunde hochzuladen. Damit wird das US-Unternehmen ein ernst zunehmender Konkurrent unter den Video-Streaming-Anbietern.



YouTube gibt Anbietern von Videos auf seiner Plattform Möglichkeiten, zusätzliches Geld mit Abo-Gebühren und dem Verkauf von Fanartikeln zu verdienen. Betreiber von YouTube-Kanälen mit mehr als 100 000 Abonnenten sollen künftig Mitgliedschaften für 4,99 Dollar bzw. Euro in Europa pro Monat verkaufen können. Die zahlenden Zuschauer können dann Zugang zu zusätzlichen Inhalten wie zum Beispiel Livestreams erhalten. Zunächst in den USA werden Video-Anbieter zudem direkt bei YouTube Fanartikel verkaufen können. Der Google-Videodienst kooperiert dafür mit der Online-Handelsplattform Teespring.