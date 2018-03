YouTube führt den "Künstlerkanal" ein

Vor allem Musiker haben auf YouTube manchmal mehrere Kanäle. Um Verwirrungen künftig vorzubeugen und das Angebot übersichtlicher zu gestalten, kündigt der Google-Dienst jetzt den sogenannten "Künstlerkanal" an.



Schon seit ein paar Monaten werden auf YouTube bei der Suche nach Musik nach Möglichkeit ganze Diskografien eingeblendet. Doch hier will die Videoplattform die Unterstützung von Künstlern nicht beenden. Um Songs, Alben und Videos auf einer Seite zu bündeln, wurde der "Künstlerkanal" eingeführt.