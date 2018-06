YouTube läuft immer häufiger über TV

Womit schauen YouTube-Nutzer? Die Videos der Plattform werden immer häufiger über angeschlossene TV-Geräten abgespielt. 70 Prozent greifen jedoch zu mobilen Endgeräten.



Fernseher zählen zu der am schnellsten wachsende Kategorie von Plattformen, über die YouTube-Nutzer auf die Videos zu greifen. Resümiert YouTube-CEO Susan Wojcicki auf dem Cannes Lions-Festival in Frankreich, wie "Mediapost" berichtet,.