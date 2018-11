YouTube macht auf TV und erhöht die Anzahl der Werbespots

Wer ab jetzt ein Video auf YouTube sehen möchte, bekommt nun zwei Anzeigen anstelle von nur einer vor den Videos zu sehen. Die Videoseite hat sogenannte "Ad-Pods" entwickelt, die eine Werbeunterbrechung mit zwei Spots ermöglichen.



Mit der neuen Technik können die Spots vor dem gewünschten Video oder auch in der Mitte laufen. "YouTube ist weiterhin innovativ und überlegt, wie wir das Anzeigenerlebnis für den Nutzer so gut wie möglich gestalten können", sagt Debbie Weinstein, Pressesprecherin von YouTube gegenüber "Ad Age": "Gleichzeitig ermöglicht es die Wertschöpfung für den Werbetreibenden und damit eine Plattform, die den Machern hilft, Geld zu verdienen.