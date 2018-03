YouTube will keine Plattform für Waffen-Narren sein

Das Videoportal setzt ein klares Zeichen gegen Waffengewalt und verbietet Waffen-Videos. Clips, die zum Kauf von Waffen aufrufen oder den Zusammenbau beschreiben, dürfen künftig nicht mehr auf die Plattform geladen werden.



Waffen-Händler protestieren gegen die verschärften Regeln von YouTube. Wie "t3n" berichtet, schränkt das Videoportal künftig die Verbreitung von Waffen-Videos auf seiner Plattform ein. Konkret gehe es um Clips, die zum Kauf von Waffen oder Waffenteilen aufrufen. Aber auch Inhalte, die Anleitungen für deren Bau beinhalten, dürfen nicht mehr auf YouTube gepostet werden.