"Young Sheldon"-Staffelfinale auf ProSieben - bald neue Folgen

"Young Sheldon" steht bei ProSieben vorm Finale seiner ersten Staffel. Jetzt hat ProSieben erste Details verraten, wie es demnächst mit der Spin-off-Serie weitergeht.



Einen konkreten Starttermin für die zweite Staffel lässt sich ProSieben zwar noch nicht entlocken. Es ist jedoch gut denkbar, dass man ein ähnliches Prozedere wie bisher anstrebt. Die ersten 22 Episoden waren in zwei Blöcke aufgeteilt, die zwischen Anfang Januar und Ende März sowie dem 1. Oktober und dem heutigen Montag, den 12. November, 20.45 Uhr laufen.