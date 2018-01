"Young Sheldon": "The Big Bang Theory"-Spinoff startet

Die beliebten Nerds aus der US-Sitcom "The Big Bang Theory" bekommen auf ProSieben Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Und zwar vom kleinen Sheldon: "Young Sheldon" dreht sich um die Kindheit der Figur Scheldon Cooper.



Ab 8. Januar zeigt ProSieben immer montags Folgen der neuen Serie "Young Sheldon", immer im Anschluss an die Vorlage "The Big Bang Theory". Die Zuschauer werden nämlich in der neuen Produktion mit in die Kindheit von Sheldon Cooper genommen, der eine der Hauptfiguren in der beliebten Nerd-Serie ist.