"Young Sheldon" kommt erst im nächsten Jahr

Im September gab es bereits das Spin-Off zu "The Big Bang Theory" in den USA zu sehen. In Deutschland müssen sich die Fans noch länger gedulden.



"The Big Bang Theory" gehört zu den erfolgreichsten Serien der Welt und ist ein Dauerbrenner im Programm von ProSieben. Das Spin-Off "The Young Sheldon" soll das Leben des jungen Sheldon Cooper beleuchten. Meldungen zu diesem Thema

Discovery-Sender jetzt auch auf 7TV

ProSiebenSat.1: Livestream nun kostenlos

ProSieben zeigt erstmals "Counter-Strike"-Turnier

Die erste Folge lief am 25. September 2017 beim US-Sender CBS, wobei die nächsten Folgen erst im November zu sehen sein werden. Allerdings schien der Pilot ein derartiger Erfolg gewesen zu sein, dass kurz nach dem Serienauftakt "Young Sheldon" auf eine volle erste Staffel aufgestockt wurde.



Die deutschen Fans müssen sich noch bis Anfang des Jahres 2018 gedulden, um am Leben des jungen Sheldon Cooper teilhaben zu können. ProSieben hat nämlich via Twitter angekündigt, dass es "Young Sheldon" Anfang 2018 ausstrahlen wird. Ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben.

Kommentare im DIGITAL FERNSEHEN Forum: