Youtube: Bezahl-Dienst Red wächst nur langsam

Mit einem eigenen Abo-Dienst will Youtube in Konkurrenz zu Netflix und Amazon Instant Video gehen. Doch ein Jahr nach Start von Youtube Red findet die Google-Tochter nur wenige Nutzer, die bereit sind, für die Inhalte zu bezahlen.



Um von den Einnahmen des VoD-Kuchens auch ein Stück abzubekommen, hat Youtube vor einem Jahr den kostenpflichtigen Abo-Dienst Youtube Red gestartet, der mit exklusiven Filmen, Serien und Shows von Youtube-Stars und Größen der TV-Branche die Nutzer locken will. Nach einem Bericht des Portals "The Verge" kommt dieses Vorhaben nur schleppend in Gang.