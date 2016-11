Youtube: Bundeswehr-Serie stößt auf großes Interesse

Bereits als das Projekt "Die Rekruten" angekündigt wurde, sorgte das Vorhaben für eine rege Diskussion. Nun kann sich die Bundeswehr mit ihrer Youtube-Serie über zahlreiche Aufrufe und Kommentare freuen.



Mit der Ankündigung der Bundeswehr, mit einer Youtube-Serie um mehr Interesse und vor allem auch Neuzugänge werben zu wollen, hat sich diese ordentlich ins Rampenlicht katapultiert. Die Serie "Die Rekruten" löste bereits mit vor dem Start kontroverse und teils heftige Diskussionen aus. Zwei Wochen nach Beginn kann sich "Die Rekruten" allerdings über rund 200.000 Abonnenten freuen, was von einem regen Interesse zeugt.