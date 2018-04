Youtube-Nutzer können noch mehr Werbung wegklicken

Ab jetzt lässt sich noch mehr Werbung auf Youtube einfach wegklicken. Bisher konnte die Werbung nur weggeklickt werden, wenn die anschließenden Videos 30 Sekunden oder länger waren.



Bei den Kurzclips von unter 30 Sekunden Länge schaltete das Unternehmen sogenannte Bumper-Ads, die vor dem gesuchten Video 6 bis 15 Sekunden zu sehen waren und nicht abgebrochen werden konnten.