Youtube Red gibt neue Eigenproduktionen in Auftrag

Youtube spürt den Druck, den Netflix und Amazon machen. Beide Plattformen überzeugen mittlerweile durch ihre Eigenproduktionen. Nun zieht das kostenpflichtige Streamingportal Youtube Red nach. Um sich besser am Markt positionieren zu können, setzt der Abo-Dienst unter anderem auf eine neue Serie von Dwayne "The Rock" Johnson.