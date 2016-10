Youtube-Star wird Jurymitglied bei "DSDS"

"Deutschland sucht den Superstar" bekommt ein neues Jurymitglied. Es ist Youtube-Star Shirin David. Ihrem Account folgen über 1, 7 Millionen Menschen. Die 21-Jährige löst Sängerin Vanessa Mai als Jurorin ab.



Die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" startet mit einem neuen Jurymitglied. In Zukunft wird Social-Media-Star Shirin David darüber mitentscheiden, wer Superstar wird und wer nicht. In der 14. Staffel ersetzt David die Sängerin Vanessa Mai und sitzt zusammen mit Scooter-Frontmann H.P. Baxxter, der Sängerin Michelle und Poptitan Dieter Bohlen in der "DSDS"-Jury.