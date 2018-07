Youtube TV bricht bei WM-Übertragung zusammen

Wer, wenn nicht Google sollte einem derartigen Ansturm gewachsen sein? Die Server von Youtube TV brachen jedoch am Mittwochabend unter der Last des WM-Halbfinals zusammen.



Youtube TV ist bislang nur in bestimmten Städten der USA erhältlich und ermöglicht Kabelfernsehen übers Internet. Für 40 Dollar im Monat gibt es Zugriff auf mehr als 60 Sender, von ABC über Fox bis hin zu CNBC und Co. Groß beworben werden auch Liveübertragungen von Sportevents, doch der gestrige Abend zeigt, das Google vielleicht erst die technische Infrastruktur anpassen muss.