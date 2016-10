Youtube: Wie aus dem Dating-Service Googles Massenphänomen wurde

Schnell und teuer: Vor genau zehn Jahren übernahm der Suchmaschinen-Riese Google innerhalb von 72 Stunden die Video-Plattform Youtube, die eigentlich als Dating-Plattform gedacht war, für 1,65 Milliarden Dollar.



Der Mega-Deal wurde in einem Restaurant am Rande des Highways eingefädelt. Alles sollte möglichst unauffällig über die Bühne gehen. Vor genau zehn Jahren kaufte der Internet-Riese Google für 1,65 Milliarden Dollar die Videoplattform Youtube. Es war der bis dato teuerste Zukauf in der Google-Geschichte - und vielleicht einer der schnellsten Deals dieser Art.



An einem Wochenende im Oktober 2006 wurde das Geschäft festgezurrt. Das Ganze habe sich innerhalb von 72 Stunden abgespielt, erinnerte sich Youtube-Mitgründer Steve Chen beim diesjährigen South-by-Southwest-Festival in Texas. "Von den ersten Übernahme-Gesprächen bis zur Bekanntgabe nach Börsenschluss am Montag."