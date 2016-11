Youtube dominiert deutschen Onlinevideo-Markt

Bei Onlinevideos ist und bleibt Youtube das Maß aller Dinge. 93 Prozent der deutschen Onlinevideo-Angebote verbreiten ihre Inhalte ausschließlich auf Youtube. Das zeigt der aktuelle Web-TV-Monitor 2016.



Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien und die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg hat in Stuttgart den neuen Web-TV-Monitor vorgestellt. Daraus geht deutlich hervor: Youtube ist nach wie vor die dominierende Plattform im deutschen Onlinevideo-Markt. Die Studie ist Deutschlands umfangreichste Primärdatenerhebung in Sachen Onlinevideo.