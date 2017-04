Youtube ergreift Maßnahmen gegen Anzeigen-Schwund

Youtube hatte sich in den vergangenen Wochen viel Kritik über mangelnden Markenschutz auf seiner Plattform anhören müssen. Nun hat man reagiert. Die Plattform wird künftig ihre Richtlinien für die Ausschüttung von Werbegeldern ändern und bei grenzwertigen Inhalten genauer hinschauen als bisher.



In den Vereinigten Staaten war ein heiße Diskussion darüber entbrannt, dass auf Youtube moralisch und politisch einschlägige bis extremistische Videos mit Werbung von Unternehmen verknüpft ausgestrahlt werden, deren auftraggebende Unternehmen nicht in Verbindung mit solchen Inhalten gebracht werden wollen. Daraufhin musste die Video-Plattform Einbußen bei den Werbegeldern verzeichnen, da die Konzerne ihre Überweisungen einfrierten.