Youtube investiert in Qualtitätsjournalismus

Youtube hat als größte Videoplattform der Welt eine besondere Verantwortung. Dieser ist sich die Google-Tochter bewusst und steckt immer mehr Geld in journalistisch hochwertigere Inhalte.



Youtube besteht aus mehr als nur lustigen Katzenvideos. Über die Jahre ist es eines der wertvollsten Werkzeuge für Journalisten geworden, sei es als Publikationskanal oder auch für die Recherche. Mit der Offenheit und Diversität des Portals geht jedoch einher, dass beispielsweise seriöse Angebote und gezielte Fehlinformationen, oder ein Verschwörungstheorie-Clip und hochwertige Dokumentationen, Nachrichten und Klamauk, gleichberechtigt koexistieren und teilweise nur schwer voneinander zu differenzierbar präsentiert werden. Daher investiert der Internet-Riese nun im Rahmen seiner "Google News Initiative" vermehrt in Qualitäts-Journalismus.