Youtube kämpft mit Wikipedia gegen Verschwörungstheorien

Im Kampf gegen Verschwörungstheorien will Youtube Videos mit Wikepedia-Seiten verlinken. Kleine Textboxen sollen künftig belegte Hintergrundinfos liefern.



Youtube-CEO Susan Wojcicki stellte die Kooperation gestern auf einem Panel beim South by Southwest Tech and Music Festival in Austin vor. Die Partnerschaft mit der Online-Enzyklopädie Wikipedia ist ein weiterer Schritt, die Flut von Videos auf der von Google betriebenen Video-Website zu bekämpfen, die falsche Meldungen und Verschwörungstheorien enthalten und verbreiten.