Youtube plant kostenpflichtigen Musikkanal

Im Wettbewerb mit Spotify und Apple Music möchte Youtube Boden gut machen. Daher plant das der Mutterkonzern Alphabet die Einführung eines neuen, kostenpflichtigen Musikabos ab März 2018.



Youtube sieht sich zurzeit immer höheren Geldforderungen der Musikindustrie ausgesetzt. Die Musikriesen drängen auf höhere Einnahmen. Für die Einführung des Musikabos befindet sich die die Youtube-Mutter Alphabet mit den drei großen Plattenlabeln Warner Music, Sony Music, Universal Music und einigen unabhängigen Labeln in Gesprächen, wobei diese von Warner nicht bestätigt werden.