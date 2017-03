Youtube startet Live-TV-Angebot

Einen neuen Schritt wagt Youtube: Die Video-Plattform will in Konkurrenz zu den etablierten TV-Stationen gehen und startet mit Youtube TV ein eigenes Live-TV-Angebot. Mit diesem sollen auch unbegrenzt Aufnahmen möglich sein.



Schon kurz nach Start war vielen Experten klar: Youtube wird das neue Fernsehen. Mit dem am Dienstag im eigenen Blog bekanntgegebenen Start von Youtube TV geht die Google-Schwester den nächsten Schritt in diese Richtung.