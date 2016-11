Youtube streamt künftig live in 4K

Auch die Videoplattform Youtube will ihren Nutzern eine bessere Bildqualität bereitstellen und springt nun auf den Ultra-HD-Zug auf. So dürfen sich Nutzer auf 4K-Qualität in Live-Videos freuen.



Youtube nimmt den nächsten Schritt in Angriff. Statt Full HD gibt es nun zudem 4K obendrein. Youtuber und Medienpartner sollen damit die Gelegenheit erhalten, reguläre und 360-Grad-Live-Videos in hochauflösender 4K-Qualität bereitzustellen. Kurt Wilms, Youtube Senior Product Manager, ist bereits begeistert von dem neuen Angebot und beschreibt die Bildqualität auf Bildschirmen, die 4K unterstützen als überwältigend. Meldungen zu diesem Thema

Die neue 4K-Qualität möchte Youtube bereits ab dem heutigen Donnerstag dafür nutzen, die Game Awards per Live-Stream zu übertragen. Im Rahmen dieser tritt das Hip-Hop-Duo Run the Jewels auf, auch werden zahlreiche Videospiele vorgestellt, darunter "Mass Effect: Andromeda" und "The Legend of Zelda: Breath of the Wild".