Youtube zeigt Videos künftig auch in HDR

Die nächste Stufe der Bildqualität will auch Youtube erklimmen und unterstützt ab sofort Videos in High Dynamic Range (HDR). Erste Inhalte mit dem kontrastreicheren Bild hat der Videodienst bereits online gestellt.



Die Entwicklung der Bildqualität hat in den letzten Jahren an Geschwindigkeit gewonnen. Während sich HD noch nicht in allen Wohnzimmern durchgesetzt hat, ist mit Ultra HD bereits ein Nachfolger in den Startlöchern. Seine wahre Qualität soll dieses jedoch erst in Kombination mit HDR entfalten. Auch Youtube will seinen Nutzern die bestmögliche Qualität liefern und bietet seit Montag auch Videos in High Dynamic Range (HDR) an.