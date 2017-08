Youtuber-Elite trifft sich bei Videodays

Bei den Videodays können Teenies ihre Idole hautnah erleben. Im Rahmen der Videospielmesse Gamescom kommen die erfolgreichsten Youtuber Europas zusammen.



Tausende vor allem junge Fans fiebern am heutigen Donnerstag den Auftritten ihrer Idole aus dem YouTube-Kosmos entgegen. Um 11 Uhr geht es los. Bei den sogenannten Videodays in Köln werden rund 500 Social-Media-Stars erwartet - zu den prominentesten zählen etwa Lukas Rieger und Mike Singer.