Yvonne Catterfeld: Aus bei "The Voice"

Nach drei Jahren in der Jury von "The Voice of Germany" ist Schluss. Yvonne Catterfeld kehrt dem roten Drehstuhl den Rücken. Was sind ihre Beweggründe?



Die bei Publikum wie Kandidaten beliebte Jurorin gehört schon fast zu "The Voice of Germany" wie die roten Drehstühle. Immerhin drei Jahre saß Catterfeld in der Jury der Casting-Show um Gesangstalente zu bewerten und zu coachen. Damit ist jetzt übereinstimmenden Medienberichten zufolge Schluss.